Цифровые технологии наиболее востребованы в производстве продуктов и услуг — в этой сфере их используют 50,5% организаций. Чаще всего в них применяются робототехника и сенсорика (72,6%) и цифровые двойники (65,9%), фиксирует «Мониторинг цифровой трансформации бизнеса» Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В его основе — результаты обследования более 4 тыс. организаций из десяти отраслей экономики в июне—июле 2023 года. На втором месте (28,6%) по внедрению «цифры» — разработка продуктов и услуг, для этого в основном используются цифровое проектирование и моделирование (47,1%) и аддитивные технологии (46,1%). На третьем месте расположились продажи, доставка и постпродажное обслуживание (26,2%) — чаще всего тут применяются автоматизация бизнес-процессов (57,5%) и искусственный интеллект (ИИ, 46,7%).

Наименее же цифровизованы маркетинг (17,7%), взаимодействие с поставщиками и подрядчиками (16,4%) и стратегическое управление (15,2%), что отчасти обусловлено спецификой применимых технологий. У пока не использующих цифровые технологии в ближайших планах внедрение прежде всего ИИ (77,2%) и анализа больших данных (68,1%) — в силу как их универсальности, так и волн «хайпа» из-за новых решений и продуктов в этих областях (генеративный ИИ и т. п.).

Основная цель цифровизации — повышение эффективности бизнес-процессов. Самой популярной цифровой технологией во всех отраслях, кроме строительства, является автоматизация (ERP, CRM-системы и пр.) — ее применяют 75,7% компаний из числа использующих «цифру». Также высоко востребованы технологии больших данных, цифровые платформы. Основной же фактор, сдерживающий внедрение цифровых технологий,— дефицит финансовых ресурсов. На него указали более половины (56%) представителей организаций, использующих цифровые технологии или планирующих их внедрение. Более трети респондентов (37,4%) отмечают нехватку релевантных пакетных цифровых решений. В ИСИЭЗ предполагают, что, видимо, предложение подобных решений пока не полностью удовлетворяет растущий спрос. Однако еще треть опрошенных (33,4%) считают барьером отсутствие цифровых компетенций у сотрудников. Отказ же от применения «цифры» в основном (61%) связан с отсутствием необходимости в этом.

Венера Петрова