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ВТБ выделил почти 4 млрд рублей на строительство дома по реновации в Москве

25 января 2024, 15:30 404 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

ВТБ выделил проектное финансирование для строительства жилья в рамках московской программы реновации, сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ предоставит ГК "МСУ-1" 3,8 млрд рублей на строительство многоквартирного дома в рамках реализации программы реновации по адресу: Москва, Боровское шоссе, земельный участок 26. Финансирование проекта будет осуществляться на основе модели договора долевого участия, в рамках которой Московский фонд реновации жилой застройки приобретает все помещения объекта у застройщика", — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что на западе столицы возведут двухсекционный 25-этажный жилой дом общей площадью 36,4 тыс. кв.м на 384 квартиры, разрешение на строительство уже получено.

Также первую новостройку по реновации введут в следующем году в районе Савеловский на севере Москвы, рассказали в пресс-службе департамента строительства города.

"В районе Савеловский по адресу 2-я Хуторская улица, земельный участок 31А в следующем году введут в эксплуатацию первый жилой дом для переселения по программе реновации. (…) В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной и надземной части зданий", – отметил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что жилой дом будет состоять из трех корпусов. В нем запроектировано 517 квартир (100 однокомнатных, 355 двухкомнатных и 62 трехкомнатных), 13 из них оборудуют для маломобильных жильцов.

Программу реновации жилищного фонда Москвы утвердили в августе 2017 года. В рамках нее новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице расселят 5 175 домов. Для реализации программы подобраны 602 "стартовые" площадки общей мощностью 9,9 млн кв.м.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, РЕНОВАЦИЯ
Отрасль: Строительство 

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