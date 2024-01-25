Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" нашли способ безопасно проводить эксперименты с передовыми проводниковыми материалами для электроники нового поколения. Вместо повреждающих дорогие материалы контактных измерителей специалисты успешно опробовали новый "жидкий" зонд - прибор на основе расплавленных галлия и индия, который обладает высокой точностью и низкой стоимостью, сообщил ТАСС доцент кафедры микро- и наноэлектроники (МНЭ) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Никита Пермяков.

"Предложенные нами решения, такие как использование "жидких" зондов, позволяют исследовать тонкие пленочные образцы материалов, не разрушая их, по сравнению с прижимными контактами. Принцип действия нашей установки позволяет обеспечить точность измерений на уровне значительно более дорогостоящего и сложного оборудования, например сканирующего зондового микроскопа", - рассказал Пермяков.

Сейчас ЛЭТИ, как и многие научные институты по всему миру, работает над созданием полупроводников нового поколения для замены привычных кремниевых пластин. Чем сложнее и производительнее становятся электронные устройства, тем ближе кремниевые полупроводники подходят к пределам своих возможностей. Перспективное, но проблемное направление - это производство полупроводников из тончайших пленок различных металлов.

Пленки на основе производных от металлов, например оксида цинка теоретически могут заменить современные полупроводники, но для экспериментов и тестов при подготовке прототипов устройств нужна качественная приборная база. Проблема с тестированием пленок на предмет электрических свойств - в крайней уязвимости дорогих, но тонких материалов, рассказали в университете.

В основе созданного в ЛЭТИ аппарата лежит жидкий металл - сплав галлия с индием. Прибор выдает минимальное количество этого металла на тестируемую пленку, не разрушая и не деформируя материал. Подключенные к системе жидкие зонды считывают электрические характеристики пленки с высокой точностью и передают ее компьютеру.

Аппарат был успешно опробован, далее это решение может вводиться в серию и использоваться другими учеными в своей работе по созданию новых полупроводников из сверхтонких материалов. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-29-20162, а также гранта Санкт-Петербургского научного фонда в соответствии с соглашением от 14 апреля 2022 года №19/2022.