На Чебоксарской ГЭС начали монтировать новый статор гидрогенератора № 18. Гидроагрегат реконструируют в рамках Программы комплексной модернизации ПАО «РусГидро».

Новое оборудование с улучшенными эксплуатационными характеристиками изготовил концерн «Силовые машины». Специалисты дочерней компании РусГидро - АО «Гидроремонт-ВКК» собирают статор не в кратере гидрогенератора, а на монтажной площадке, для сокращения сроков модернизации. В реконструкцию гидроагрегат (ГА) № 18 выведут только в мае 2024, по окончании половодья, чтобы в период «большой воды» генерирующее оборудование ГЭС было максимально задействовано в производстве электроэнергии.

Предстоит модернизировать и рабочее колесо гидротурбины: на заводе-изготовителе заменят механизм поворота лопастей. Также будет обновлена система автоматического управления. Выполнить все работы планируется к половодью 2025 года.

Аналогичная реконструкция близится к завершению на гидроагрегате № 12. Всего на сегодняшний день обновлены 13 статоров гидрогенераторов, а по окончании работ на ГА №18 завершится большой проект модернизации всех рабочих колес Чебоксарской ГЭС.

Модернизация направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Годовой график работ согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает электроснабжение потребителей.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 598 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

Чебоксарская ГЭС – последняя по времени строительства гидроэлектростанция на Волге. На станции установлено 18 гидроагрегатов общей мощностью 1370 МВт. До настоящего времени Чебоксарская ГЭС эксплуатируется на непроектной отметке водохранилища – 63 м.