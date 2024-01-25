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На Дальнем Востоке создадут сеть центров по выпуску и хранению минеральных удобрений и другой продукции мощностью до 100 000 тонн в год

25 января 2024, 14:45 425 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Минвостокразвития
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Фото: minvr.gov.ru

Фото: minvr.gov.ru

В рамках деловой программы Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке «Россия» на ВДНХ Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), АО «Нитро-Механика» и ООО НПО «СВА» подписали соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционной программы «АММИАК-ВОСТОК» по созданию на Дальнем Востоке производственно-распределительных центров(ПРЦ) специальной химии, минеральных удобрений, в том числе аммиачной селитры мощность от 30 до 100 тыс. тонн в год, что также позволит реализовать потенциал развития водородной энергетики на территориях Дальнего Востока.

В присутствии Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова подписи под документом поставили генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев, генеральный директор АО «Нитро-Механика» Дмитрий Осадченко и представитель ООО НПО «СВА» Сергей Немировский.

«Малотоннажные современные химические производства будут созданы на инвестплощадках Якутии, Амурской области, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях. Пилотный проект начнется в Якутии, первую продукцию планируется выпустить в 2027-2028 годах. Это будут современные экологически безопасные предприятия, разработанные преимущественно на отечественных технологиях и оборудовании. Программа предусматривает инвестиции около 40 млрд рублей, будет создано до 500 рабочих мест», - сказал генеральный директор АО «Нитро-Механика» Дмитрий Осадченко.

«Реализация инвестиционной программы «АММИАК-ВОСТОК» поддерживает вектор разворота на Восток российской экономики. Новые производственно-распределительные мощности минеральных удобрений и сопутствующей продукции обеспечат развитие и расширение нашей сферы деятельности, повысят наши производственные возможности на Дальнем Востоке», - дополнил представитель ООО НПО «СВА» Сергей Немировский.

«Потребность в удобрениях, азотном сырье на Дальнем Востоке растет вместе с развитием сельского хозяйства, горнорудной промышленности и добычи полезных ископаемых. Важно, что реализация проекта создаст условия для внедрения экологичного и выгодного водородного топлива на транспорте. Для реализации таких высокотехнологичных производственных комплексов с сопутствующей инфраструктурой в Дальневосточном федеральном округе созданы комфортные условия благодаря решениям, принятым Президентом России Владимиром Путиным, системной работе Правительства по развитию макрорегиона», - заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев, для реализации масштабного проекта потребуются природный газ, электроэнергия, вода, а также земельные участки.

«Режим территорий опережающего развития (ТОР) позволит обеспечить инвестора инфраструктурой и землей, а также предоставить возможность пользоваться значительными налоговыми льготами и административными преференциями. Мы окажем содействие в проработке программы для дальнейшего присвоения проектам статуса резидентов ТОР, будем комплексно сопровождать на каждом этапе реализации», - сказал Николай Запрягаев.

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Метки: МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ, КРДВ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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