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"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией 1 300 новых потребителей в ленинградском энергорайоне

25 января 2024, 17:15 340 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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В 2023 году энергетики Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» обеспечили присоединение к электросетевой инфраструктуре компании более 1 300 заявителей Ленинградского, Кущевского, Староминского, Щербиновского и Ейского районов Краснодарского края. Общий объем полученной потребителями мощности составил 19 МВт.

В числе подключенных абонентов – объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы, учреждения здравоохранения и образования.

Так, специалисты обеспечили электроэнергией три социально значимых объекта: два учреждения здравоохранения в станицах Старощербиновская и Кисляковская и школу № 2 в станице Староминской. Для трех потребителей в агропромышленном комплексе была увеличена мощность, а для четырех объектов выполнено техническое присоединение в Ейском районе.

В станице Старощербиновской ленинградские энергетики обеспечили электроэнергий новый зал единоборств «Олимп». На трех спортивных коврах будут тренировать самбо и дзюдо более 300 человек.

Большинство новых потребителей энергокомпании – представители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения энергетики строят и реконструируют трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ.

Наибольшее количество заявок потупило от жителей Ейского района. Это связано с активной жилой застройкой данной территории, а также развитием промышленных производств и курортной инфраструктуры.

Всего за 12 месяцев 2023 года специалисты Ленинградских электрических сетей получили порядка 2 тыс. заявок на техприсоединение новых и увеличение мощности подключенных энергоустановок. Общая запрашиваемая потребителями мощность превышает 44 МВт.

Напомним, что заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг, в том числе нетарифных, жители могут отправить в дистанционном формате посредством сайта «Портал-тп.рф».

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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