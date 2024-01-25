Специалисты компании «Россети Московский регион» в рамках реализации программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей произвели замену энергооборудования в населенных пунктах городского округа Дмитров.

В деревне Жуково и Сычевки в комплектно-трансформаторной подстанции (КТП) произведена замена трансформатора 160 кВА на более мощный – 250 кВА. В деревне Тендиково вместо трансформатора 250 кВА установили новый, мощностью 400 кВА. Помимо этого, в обоих населенных пунктах были обновлены корпуса КТП.

Новое электрооборудование обеспечит бесперебойную работу распределительных сетей и гарантированно повысит качество поставляемой потребителям электроэнергии. Работа по обновлению электросетевого комплекса продолжается.