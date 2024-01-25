В 2023 году специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» обеспечили электроэнергией 56 объектов операторов сотовой связи и интернет-провайдеров в малых населенных пунктах Волгоградской области.

Так, в прошлом году электросетевая компания подключила базовые станции, коммутаторы сотовой связи и телекоммутационные шкафы в 39 селах, поселках и хуторах. Также энергетики присоединили к сетям энергооборудование в Урюпинске и Волгограде. Для подключения этих объектов специалисты филиала построили порядка 1,5 км воздушных линий электропередачи. Общая мощность присоединенного оборудования составила 345 кВт.

Объекты сотовой связи в малых населенных пунктах построены в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», рассчитанного до 2030 года. Программа направлена на обеспечение современной мобильной связью и высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.