Филиал компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в 2023 году исполнил более 4 000 договоров технологического присоединения к электрическим сетям и предоставил новым потребителям из различных сфер деятельности свыше 70 МВт мощности.

Большинство новых потребителей энергокомпании – заявители с категорией присоединения до 15 кВт: жилые и дачные дома, личные подсобные хозяйства и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, магазины.

Энергетики обеспечивали электроэнергией социально значимые объекты, среди которых более 20 медицинских учреждений и организаций дошкольного и школьного образования, ряд зданий религиозного назначения.

Важным направлением в работе были заявки по электрификации сельскохозяйственных объектов. Энергетики исполнили около 50 таких договоров.

К сетям компании в Астраханской области подключили более 100 базовых станций, антенно-мачтовых сооружений и объектов сотовой связи. Ряд из них построен по программе устранения цифрового неравенства для обеспечения качественной сотовой связи и мобильного интернета в малых населенных пунктах Ахтубинского, Камызякского, Красноярского, Харабалинского и Лиманского районов региона.

Свыше 30 договоров исполнили энергетики по технологическому присоединению систем наружного освещения, в числе которых более 10 проектов освещения автодорог, несколько парков и прогулочных зон, объектов благоустройства.

Напомним, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный портал-тп.рф и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.