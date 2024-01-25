В январе 2024 года в издательстве КНОРУС, Москва, опубликовано новое учебно-методическое пособие «Проверка и наладка электрооборудования», 360 с., ISBN 978-5-406-12721-6.

Его авторами являются А.Ю. Хренников - Учёный секретарь НТС Департамента НТС и НТИ АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Россети, д.т.н., профессор, Действительный член Академии Электротехнических наук и МАНЭБ, Заслуженный член СИГРЭ, Н.М. Александров — начальник отдела первичного оборудования ООО «НПП «Динамика», Чебоксары, к.т.н.

Учебно-методическое пособие состоит из 12 глав на 360 страницах.

Изложены вопросы организации и технологии проверки электрооборудования — организация пусконаладочных работ, испытания, наладка и ремонт аппаратов до 1000 В, испытание и наладка электрооборудования подстанций, электрических сетей и кабельных линий, наладка устройств релейной защиты и электроприводов, испытание заземляющих устройств. В части 2 рассмотрены контрольно-измерительные приборы, основы метрологии, погрешности измерений, классификация электроизмерительных приборов и систем, схемы подключения. Техническое обслуживание и эксплуатация электроизмерительных приборов, средства и системы для производства наладочных работ (ПНР). Основано на многолетнем опыте работы в электроэнергетической отрасли. В конце каждой главы имеется список контрольных вопросов и тем для подготовки рефератов и докладов, а также список литературных источников для более глубокого изучения специальности.

Учебное пособие предназначено для специалистов технических служб предприятий электрических и распределительных сетей и электрических станций, для аспирантов, студентов электроэнергетических специальностей.