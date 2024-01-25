Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Вышло новое учебно-методическое пособие "Проверка и наладка электрооборудования"

25 января 2024, 14:15 399 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

В январе 2024 года в издательстве КНОРУС, Москва, опубликовано новое учебно-методическое пособие «Проверка и наладка электрооборудования», 360 с.,  ISBN 978-5-406-12721-6.

Его авторами являются А.Ю. Хренников - Учёный секретарь НТС Департамента НТС и НТИ  АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Россети, д.т.н., профессор, Действительный член Академии Электротехнических наук и МАНЭБ, Заслуженный член СИГРЭ, Н.М. Александров — начальник отдела первичного оборудования ООО «НПП «Динамика», Чебоксары, к.т.н.

Учебно-методическое пособие состоит из 12 глав на 360 страницах.

Изложены вопросы организации и технологии проверки электрооборудования — организация пусконаладочных работ, испытания, наладка и ремонт аппаратов до 1000 В, испытание и наладка электрооборудования подстанций, электрических сетей и кабельных линий, наладка устройств релейной защиты и электроприводов, испытание заземляющих устройств. В части 2 рассмотрены контрольно-измерительные приборы, основы метрологии, погрешности измерений, классификация электроизмерительных приборов и систем, схемы подключения. Техническое обслуживание и эксплуатация электроизмерительных приборов, средства и системы для производства наладочных работ (ПНР). Основано на многолетнем опыте работы в электроэнергетической отрасли. В конце каждой главы имеется список контрольных вопросов и тем для подготовки рефератов и докладов, а также список литературных источников для более глубокого изучения специальности.

Учебное пособие предназначено для специалистов технических служб предприятий электрических и распределительных сетей и электрических станций, для аспирантов, студентов электроэнергетических специальностей.

Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, ИЗДАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
25.01.2024
Выставка RUPLASTICA 2024. Полимерный бизнес растет быстрее кабельного. Фоторепортаж RusCable.Ru
25.01.2024
"Россети Юг" содействуют обеспечению сотовой связью малых населенных пунктов Волгоградской области
25.01.2024
На Красноярскую ГЭС доставили новый трансформатор
25.01.2024
Гериатрический центр площадью 21 тыс. кв.м построят в Рублево-Архангельском
25.01.2024
На Дальнем Востоке создадут сеть центров по выпуску и хранению минеральных удобрений и другой продукции мощностью до 100 000 тонн в год
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно