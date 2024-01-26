В течение 2023 года «Россети Юг – Волгоград» подключили к своим сетям в Волгограде более 1 400 объектов общей мощностью свыше 37 МВт. В этот период заключено почти 1 000 договоров технологического присоединения к сетям.

Среди крупных объектов – новый Арбитражный суд, обновленное здание «Волгоградского театра юного зрителя», физкультурно-оздоровительный комплекс для детей в Ворошиловском районе.

Кроме этого, волгоградские энергетики подключили 19 зарядных станций для электротранспорта в Волгограде общей мощностью более 2 МВт, а также 10 многоквартирных жилых комплекса.

Напомним, ознакомиться с перечнем необходимых документов и подать заявку на технологическое присоединение мощностью до 150 кВт можно на Едином портале электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ». Там же можно отслеживать статус её исполнения. Консультации по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям можно получить, позвонив в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по телефону 8(8442) 55-01-25 в службу взаимодействия с клиентами «Россети Юг – Волгоград».