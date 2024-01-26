ЧЭАЗ завершил производство ячеек для АЭС "Руппур"

На ЧЭАЗ завершились комплексные испытания последних секций распределительных устройств КРУ-ЧЭАЗ-63, предназначенных для 2 энергоблока АЭС «Руппур» Республики Бангладеш.

ЧЭАЗ с 2020 года участвует в строительстве первой атомной электростанции Республики Бангладеш. Масштабный международный проект осуществляется Госкорпорацией «Росатом» по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

«Комиссия, состоящая из представителей ВПО ЗАЭС, ВО Безопасность, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика и ЧЭАЗ, проверила качество сборки распределительных устройств; электрическую прочность и сопротивление изоляции главных и вспомогательных цепей; работу устройств релейной защиты и автоматики; действия устройств микропроцессорных защит и автоматики распределительных устройств КРУ-ЧЭАЗ-63», – рассказывает начальник бюро технического контроля Владимир Федотов.

Испытания подтвердили, что продукция соответствует техническим условиям и нормативно-технической документации. Сейчас оборудование готовится для отправки на объект.

За 3 года ЧЭАЗ изготовил для АЭС «Руппур» 480 ячеек для комплектных распределительных устройств (КРУ-10кВ), которые будут обеспечивать эффективную работу системы собственных нужд атомной электростанции.

Специалистами ЧЭАЗ на основе новых конструкций и схемных решений создана ячейка КРУ ЧЭАЗ-63/11. Разработана атомная линейка микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики.

В комплекте оборудования, поставляемого на Руппур, применены устройства быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР) производства ЧЭАЗ. Они обеспечивают бесперебойное и безаварийное переключение питания синхронных и асинхронных двигателей на 6-10 кВ при аварийных ситуациях в энергосистеме станции. При изготовлении ячеек впервые была использована нержавеющая сталь.

Изменения коснулись не только технологических процессов, а прежде всего – самой конструкции шкафов и схемных решений. Конструкторской службе удалось соединить в одном изделии достоинства двух разных в исполнении ячеек. Создан гибрид ячеек из напольного и среднего расположения с выкатными элементами, что позволило повысить уровень функциональных возможностей изделия.

Данный заказ продемонстрировал технические возможности завода на выполнение крупных проектов с внедрением новейших разработок.