Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» в этом году построят две высоковольтные кабельные лини электропередачи 10 кВ в Видном. ЛЭП общей протяженностью 2,5 км будет проходить от ПС-684 «Видное» на Белокаменном шоссе.

Также в рамках программы в Видном энергетики заменят трансформаторы на подстанции ТП-172, расположенной на ул. Ленинского комсомола. Отремонтируют участки кабельных линий электропередачи 6 кВ общей протяженностью 600 м на ул. Заводской и Садовой. На ул. Лесной будет проведена реконструкция участка воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ от ТП-418 протяженностью 700 м.

Выполнение всех эти работ позволит улучшить качество электроснабжения около пяти тысяч потребителей. Основной мероприятий работ будет выполнен в весенние и летние месяцы.

В 2024 году программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 33 городских округов Московской области, что на семь округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией четвертый год подряд. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.