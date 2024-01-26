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Энергетики построят линию электропередачи в микрорайоне Красная Пресня Наро-Фоминска

26 января 2024, 15:45 410 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в январе 2024 года приступило к строительству линии электропередачи в мкр. Красная Пресня Наро-Фоминска. ВЛИ-0,4 кВ будет проходить от подстанции ТП-610195 и будет обеспечивать электроснабжение новых потребителей — в основном жителей частного сектора микрорайона.

Новая воздушная линия будет протяженностью 120 м. На первом этапе строительства работникам компании предстоит протянуть 90 м самонесущего изолированного провода и смонтировать четыре опоры. На втором — оставшиеся 30 м провода до границ земельных участков заявителей. Срок ввода линии в эксплуатацию — первый квартал текущего года.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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