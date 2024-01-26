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ФАС: 3 региона заключили регуляторные соглашения в электроэнергетике

26 января 2024, 14:30 408 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Федеральная антимонопольная служба
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Это Чеченская республика, Омская и Новгородская области.

Так, в рамках заключенных регуляторных соглашений сетевые организации Омской и Новгородской области обязуются снизить уровень потерь электрической энергии при ее передаче по сетям до 6,9 % и 7,8 % от общего объема соответственно, а также реализовывать долгосрочную инвестиционную программу. Это значит, что организации должны в целом оптимизировать работу сетевого комплекса: обновить провода на перегруженных линиях и парк приборов учета, минимизировать безучетное и бездоговорное потребление и др. 

Сетевая организация в Чеченской республике по соглашению обязана реализовать инвестиционную программу по технологическому присоединению потребителей и обновлению линий до 2030 года. 

В свою очередь региональные регуляторы должны ежегодно рассчитывать необходимую валовую выручку, соблюдая параметры соглашения, и утверждать тарифы с учетом согласованной индексации на весь срок соглашения. В Чеченской Республике – это 7 лет, в Омской области – 10 и в Новгородской – 9 лет.  

Напомним, Правительство РФ приняло подготовленное службой постановление* в августе прошлого года. В соответствии с ним регуляторные соглашения заключаются между территориальными сетевыми организациями (ТСО) и региональными тарифными органами. А также подлежат обязательному согласованию с ФАС России для предотвращения необоснованного роста цен на электроэнергию.

После заключения соглашения ТСО обязана поставлять электроэнергию, достигать необходимых плановых показателей, а также выполнять установленную инвестиционную программу. В свою очередь регулирующий орган утверждает долгосрочные тарифы не менее чем на 5 лет. 

Принцип работы регуляторных соглашений - «тариф в обмен на инвестиции». Это значит, что тариф на электроэнергию не повышается, а происходит внутреннее перераспределение в структуре его затрат. Это повышает прозрачность и эффективность тарифного регулирования, а также позволяет стимулировать сетевые организации к сокращению издержек, которые оплачивает потребитель. 

*Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2023 № 1416 «О соглашениях об условиях осуществления регулируемых видов деятельности»

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Метки: ФАС, ТАРИФЫ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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