Филиал Системного оператора Челябинское РДУ разработал и реализовал комплекс мероприятий для включения в работу нового трансформатора подстанции (ПС) 110 кВ Кременкуль в энергосистеме Челябинской области.

ПС 110 кВ Кременкуль расположена в одноименном поселке в 7 км от Челябинска. В настоящее время ведется активная застройка территории, прилегающей к поселку, что приводит к увеличению загрузки единственного трансформатора 110 кВ. В зимний период 2022-2023 года его нагрузка достигала 116,6% от длительно допустимой величины.

Включение второго трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА реализовано в рамках первого этапа проекта компании «Россети Урал» по реконструкции питающего центра ПС 110 кВ Кременкуль для обеспечения качества электроснабжения и технологического присоединения потребителей развивающихся территорий пригорода Челябинска.

На втором этапе планируется замена трансформатора Т1 110/10 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА и изменение схемы подключения РУ 110 кВ подстанции на схему № 110-5Н «Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий» с образованием ВЛ 110 кВ Шагол – Кременкуль с отпайкой на ПС Краснопольская и ВЛ 110 кВ Кременкуль – Харлуши.

Реконструкция ПС 110 кВ Кременкуль включена в обосновывающие материалы Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы и предусматривает замену трансформатора Т1 110/10 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА, установку второго трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА, замену быстродействующих короткозамыкателей (БДКЗ) на элегазовые выключатели 110 кВ.

В процессе проектирования, строительства и реконструкции ПС 110 кВ Кременкуль специалисты Системного оператора принимали участие в рассмотрении и согласовании задания на проектирование, проектной и рабочей документации, проверке выполнения основных технических решений, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Были выполнены расчеты величин токов короткого замыкания, параметров релейной защиты и автоматики.