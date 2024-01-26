26 января 2024 года первым в планово-предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с годовым графиком ремонтных работ был выведен энергоблок №4 Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). Это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех атомных станций с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.



В период ППР запланированы средние ремонты реакторной установки (РУ) с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок, основного оборудования РУ, всех трёх систем безопасности, турбогенератора с выводом ротора, основного оборудования турбинного отделения и капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата.

«Начиная четвертый с момента пуска энергоблока №4 ППР, мы даем старт самой продолжительной в истории Ростовской атомной станции ремонтной кампании. Она охватит все четыре энергоблока и завершится только в следующем году - окончанием ППР на энергоблоке №1. Это связано с большой работой по модернизации первенца атомной энергетики России XXI века, которую мы проводим для продления срока его эксплуатации», - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

За время эксплуатации энергоблок №4 Ростовской АЭС выработал более 48 миллиардов кВтч электроэнергии. Этого объема энергии хватит для обеспечения нужд всех потребителей Ростовской области в течение 2,5 лет.



Работа энергоблока №4 Ростовской АЭС с 2018 года позволила сохранить почти 4 млрд кубометров природного газа или 22,5 тыс. тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии, а также предотвратила попадание в атмосферу свыше 22,5 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.



В настоящее время энергоблоки №1, 2, 3 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Сегодня Госкорпорация «Росатом», являясь единственной российской глобальной технологической компанией, не только обеспечивает высокий уровень безопасности на всех этапах своей производственной деятельности, но и поддерживает его на всех уровнях. Предприятия Росатома принимают активное участие в этой работе.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч.



Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.