Главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) соединяет основное оборудование первого контура второго энергоблока: корпус реактора, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Технологический процесс начинается со сборки узлов трубопроводов под сварку, которая осуществляется в соответствии с требованиями технической документации.

«К сварным соединениям ГЦТ предъявляются жёсткие требования, так как температура воды первого контура на выходе из реактора составит 328°C. Циркуляция воды будет осуществляться под давлением 160 атмосфер, что сопоставимо с давлением воды на глубине около 1 600 метров. Сварка трубопроводов первого контура выполняется при соблюдении определенных условий: обеспечение «чистой» зоны монтажных работ, особый температурный режим (температура не менее +10ºС), влажность - не более 60% и полное отсутствие сквозняков», - рассказал директор Курской АЭС Александр Увакин.



Специалисты АО «Энергоспецмонтаж» вручную выполнят 32 сварных соединения. Общая масса трубопроводов и металлоконструкций составит более 250 тонн. Стенки ГЦТ выполнены из специальной стали толщиной 70 миллиметров.

«Сварка ГЦТ - это сложная строительная операция, которая включает в себя несколько этапов: подготовку, заварку, термообработку, контроль и завершающий этап - аустенитная наплавка. Все работы будут выполняться высококвалифицированным персоналом», - прокомментировал вице-президент АО «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Этап сварки главного циркуляционного трубопровода - длительный и кропотливый процесс, по плану он составляет 80 дней.

Курская АЭС (г. Курчатов Курской области) – один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями её электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 млн кВт. Энергоблок № 1 после 45 лет службы с декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию. За годы работы Курская атомная станция выработала свыше 1 трлн кВтч электроэнергии.



В настоящее время ведется сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения Курская АЭС-2 с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Строительство новых энергоблоков осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».



Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России.



Топливно-энергетический комплекс был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.