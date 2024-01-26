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Системный оператор расскажет о будущем энергосистемы на Дне энергетики выставки-форума "Россия"

26 января 2024, 15:30 404 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Руководители и работники Системного оператора примут участие в мероприятиях отраслевого Дня энергетики 27 января на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

В отраслевом дне примут участие Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, главы регионов и компаний.

На экспертной панели «Электроэнергетика как драйвер роста экономики», которая пройдет в павильоне № 75, Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий выступит с докладом о настоящем и будущем энергосистемы России. Он расскажет об актуальных и прогнозных показателях работы энергосистемы страны, магистральных направлениях ее развития и приоритетных проектах по строительству новых генерирующих мощностей.

Модератором экспертной панели выступит заместитель министра энергетики Павел Сниккарс. В числе основных спикеров мероприятия – руководители крупнейших генерирующих и электросетевых компаний, представители профильных отраслевых ассоциаций.

Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС Системного оператора Юрий Вишневский выступит в рамках мероприятий, организуемых российским обществом «Знание». Он расскажет о деятельности Системного оператора для широкого круга слушателей. Лекция пройдет в павильоне № 57. Формат предусматривает живой диалог с обсуждением и ответами на вопросы.

Также в отраслевом Дне энергетики примут активное участие сотрудники компании. Вместе с членами семей они планируют посетить образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, мастер-классы и тематические занятия, спортивные турниры и авторские экскурсии, а также подготовленную ко Дню энергетики концертную программу, которая состоится на открытой площадке главной сцены ВДНХ.

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Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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