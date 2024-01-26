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Башкирские энергетики повысят надежность энергоснабжения аэропорта "Уфа"

26 января 2024, 13:45 434 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Башкирэнерго
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На снимке: работы по реконструкции на открытом распределительном устройстве 110 кВ ПС «Искино»

На снимке: работы по реконструкции на открытом распределительном устройстве 110 кВ ПС «Искино»

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») завершает реконструкцию подстанции 110/6 кВ «Искино», которая находится на южной окраине г. Уфы. Работы по установке нового силового оборудования реакторов 6 кВ начались в ноябре 2023 года и должны завершиться в феврале текущего года.

Сейчас на открытом распределительном устройстве 110 кВ завершена основная часть работы по монтажу двух дугогасящих реакторов 6 кВ с заземляющими фильтрами, резисторами для заземления нейтрали. В помещении закрытого распределительного устройства 6 кВ (ЗРУ-6 кВ) выполнены работы по монтажу двух силовых выключателей 6 кВ, шести новых трансформаторов тока 6 кВ и 23-х трансформаторов тока нулевой последовательности.

В помещении ЗРУ-6 кВ ведется шеф-наладка и прокладка контрольных кабелей. Также силами подрядной организации устанавливается оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА), в частности, завершается монтаж шкафа автоматики управления дугогасящим реактором плунжерного типа и системы определения поврежденного фидера.

Подстанция 110 кВ «Искино» в свое время была построена для энергоснабжения международного аэропорта «Уфа», энергообъект также является резервным источником питания для окрестных населенных пунктов Искино, Локотки и других. Установка дугогасящих реакторов, которые предназначены для компенсации емкостных токов в электрических сетях, и оборудования РЗА позволит башкирским энергетикам существенно повысить как надежность электроснабжения потребителей, так и качество самой электроэнергии.

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Метки: БАШКИРЭНЕРГО, БЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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