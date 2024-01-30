Спецвыпуск RusCable Insider #344
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Энергетики Талицких электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению объекта малого бизнеса, расположенного в Тугулымском районе.
Специалисты энергокомпании построили 2 новых линии электропередачи классом напряжения 10 кВ и 0,4 кВ, общей протяженностью 45 метров с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Данный провод обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и высоким уровнем безопасности. Также энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и установили прибор расчётного учёта нового поколения, который позволит передавать данные дистанционно.
Строительство новой сетевой инфраструктуры позволило обеспечить надежное электроснабжение и увеличить мощность до заявленной на 285 кВт для цеха деревообработки ООО «Щит». Благодаря выполненным мероприятиям предприятие получило возможность дальнейшего наращивания производства деревообработки в Тугулымском районе. Развитие производства позволит обеспечить население дополнительными рабочими местами, также положительно скажется на развитии территории.
Общая стоимость работ по технологическому присоединению для электросетевой компании составила около 2 млн рублей.
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