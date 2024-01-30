Специалисты ПО «Центральные электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» приступили к мероприятиям по повышению надежности работы оборудования подстанции 110/35/10 кВ «Трактовая» в Новых Лядах.

Энергетикам предстоит провести капитальный ремонт 2 масляных выключателей 110 кВ, 5 масляных выключателей 35 кВ, 10 масляных выключателей 10 кВ. Работы начаты в закрытой части подстанции и проводятся без отключения потребителей. Завершить капитальный ремонт центра питания планируется в III квартале текущего года.

Всего на реализацию указанных мероприятий энергетики направят более 5,4 млн рублей.

Реализация ремонтных мероприятий на подстанции «Трактовая» позволит повысить надежность электроснабжения более 9 000 потребителей микрорайона «Новые Ляды», а также производственных объектов ПАО «Протон-ПМ» — одного из ведущих предприятий аэрокосмической промышленности России.