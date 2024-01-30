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Энергетики построят и реконструируют более 300 км линий электропередачи в Подмосковье

30 января 2024, 13:45 540 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году построят и реконструируют 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья. Работы будут проводиться в соответствии с инвестиционной программой компании для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области.

В рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов в 2024 году планируется ввод в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. 65,3 км и 34,4МВА трансформаторной мощности запланировано ввести по договорам технологического присоединения — в основном, это подключение к сетям частных домов жителей Московской области.

Инвестиционная программа реализуется ежегодно во всех филиалах «Мособлэнерго». В 2023 году в Подмосковье было построено 214,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, выдано свыше 147,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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