Специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году построят и реконструируют 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья. Работы будут проводиться в соответствии с инвестиционной программой компании для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области.

В рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов в 2024 году планируется ввод в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. 65,3 км и 34,4МВА трансформаторной мощности запланировано ввести по договорам технологического присоединения — в основном, это подключение к сетям частных домов жителей Московской области.

Инвестиционная программа реализуется ежегодно во всех филиалах «Мособлэнерго». В 2023 году в Подмосковье было построено 214,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, выдано свыше 147,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.