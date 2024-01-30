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ГУП РК "Крымэнерго" приняло участие в международной выставке-форуме "Россия" в Москве

30 января 2024, 18:00 265 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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27 января 2023 года на ВДНХ состоялся День энергетики, в котором приняли участие представители ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса полуострова.

День энергетики, организаторами которого выступили Правительство Российской Федерации и Министерство энергетики РФ, был посвящен достижениям отрасли ТЭК и перспективам ее развития. В состав крымской делегации вошли заместитель министра топлива и энергетики Владимир Воронкин, представители ГУП РК «Черноморнефтегаз», ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго».

В течение всего отраслевого дня на региональном стенде специалисты ГУП РК «Крымэнерго» проводили интересные и познавательные мероприятия для гостей выставки.

Посетители смогли совершить виртуальную экскурсию по объектам и технологиям «Цифрового РЭС» с помощью очков виртуальной реальности и познакомиться с работой диспетчерского пункта, подстанции, а также наблюдать за устранением аварии оперативно-выездной бригадой. Это было уникальное путешествие в мир энергетики, которое оставило у всех зрителей яркие впечатления.

Взрослые и юные экскурсанты играли в тематические игры: в «Дженге» доставали блоки из основания башни в диэлектрических перчатках, а в «Безопасной электроэнергии» весело и просто узнавали о правилах электробезопасности, отвечали на вопросы ведущего. Среди участников не было проигравших - все получили яркие памятки, подарки и сувениры.

Гости выставки увидели документальный фильм о масштабной модернизации энергетических объектов Крыма – четырех крупных высоковольтных подстанций: «Северная», «Мойнаки», «Фотон» и «Евпатория». В фильме наглядно демонстрировались этапы работ, а также результаты, которых удалось достичь благодаря применению новых технологий.

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Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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