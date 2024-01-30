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Мрамор и алюминий: завершается отделка путевых стен на станции метро "Генерала Тюленева"

30 января 2024, 16:45 270 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Одновременно на поверхности благоустраивают прилегающую территорию — укладывают асфальт и плитку.

На станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро специалисты ведут отделочные работы и устройство инженерных сетей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На станции “Генерала Тюленева” перспективной Троицкой линии метро продолжается архитектурная отделка платформы. В частности, завершается оформление путевых стен мраморными и алюминиевыми панелями черного, серебристого и оранжевого цвета — на них уже можно прочитать название станции», — отметил Андрей Бочкарев.

Строители начали монтаж облицовочных панелей потолка платформенного участка на предварительно установленные подсистемы. Отделочные работы и устройство инженерных систем одновременно ведутся в вестибюле будущей станции.

Корме того, специалисты доделывают воздуховоды и системы вентиляции. Монтаж трубопроводов выполнен примерно наполовину, а электросетей — на треть.

На поверхности уже начали благоустраивать прилегающую территорию. Здесь асфальтируют дорожки и укладывают плитку. Весной начнется работа по озеленению.

Троицкая линия метро длиной 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ежедневно линией будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров. Возле новых станций проживают примерно 1,5 миллиона москвичей, а еще несколько сотен тысяч человек здесь работают или учатся.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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