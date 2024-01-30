В утвержденную Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России) на 2024–2029 годы, включены основные технические решения по развитию энергосистемы региона.

Согласно разработанной АО «СО ЕЭС» СиПР ЭЭС, в Ставропольском крае в 2024–2029 гг. планируется реализация трех крупных проектов строительства и ввода объектов ВИЭ-генерации общей мощностью 163,8 МВт: второй очереди Труновской ВЭС мощностью 35 МВт со сроком ввода в 2024 году, Симоновской ВЭС мощностью 57,5 МВт и Сотниковской ВЭС мощностью 71,3 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году.

Прирост общей установленной мощности электростанций в энергосистеме в результате модернизации существующего оборудования планируется в объеме 6 МВт. В частности, в 2025 году запланирована модернизация Сенгилеевской ГЭС с увеличением мощности с 15 до 18 МВт, а на следующий год модернизация Кубанской ГАЭС с увеличением мощности на 3 МВт до 18,9 МВт.

В СиПР ЭЭС России также вошли предложенные сетевыми организациями технические решения по развитию электрических сетей энергосистемы Ставропольского края, необходимые для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений. Они включают реконструкцию ряда подстанций и воздушных линий электропередачи 35–110 кВ.

Так, СиПР ЭЭС России предусмотрена реконструкция подстанции (ПС) 35 кВ Ясная Поляна-1 с переводом объекта на напряжение 110 кВ (ввод ПС 110 кВ Джинал), строительством распределительного устройства 110 кВ и заменой двух трансформаторов 35/10 кВ мощностью по 6,3 МВА на два трансформатора 110 кВ мощностью по 25 МВА. Также запланировано строительство заходов воздушной линии 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайками на ПС Тяговая 39-й км и ПС 110 кВ Джинал протяженностью по 2,4 км. Срок реализации проекта – 2028 год. На 2024 год запланирована реконструкция ПС 110 кВ Мин-Воды-2 с заменой трансформатора 110 кВ мощностью 25 МВА на более мощный трансформатор 40 МВА. В течение 2025 года планируется реконструкция ПС 110 кВ Ачикулак с заменой одного из трансформаторов 110 кВ мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА. В ходе реконструкции ПС 110 кВ Левокумская планируется заменить трансформаторы 110 кВ мощностью 10 МВА и 6,3 МВА на два трансформатора мощностью 16 МВА каждый.

«В Схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2024–2029 годы, разработанной Системным оператором, учитываются актуальные потребности Ставропольского края по обеспечению энергетической безопасности в ближайшие шесть лет. Ежегодная актуализация этого документа позволяет гибко реагировать на потребности региона в ликвидации проблем с энергоснабжением, реализовывать новые энергоемкие проекты, развивать промышленность, подключать к электросетям новых потребителей», – отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена 1 января 2023 года в соответствии с поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В спектр задач Системного оператора включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики сроком на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на ближайшие 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети напряжением 110 кВ и выше. Передача функций разработки СиПР Системному оператору направлена на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности. СиПР ЭЭС на 2025 – 2030 годы планируется утвердить до 1 декабря 2024 года, а Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики – до 1 декабря 2024 года.