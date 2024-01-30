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Неравенство устранено: "Ростелеком" развернул социальную мобильную связь в 39 малых населенных пунктах Краснодарского края и Адыгеи

30 января 2024, 17:45 304 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ПАО Ростелеком
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Фото: rt.ru

Фото: rt.ru

«Ростелеком» в 2023 году обеспечил мобильной связью и стабильным интернетом жителей 39 малых населенных пунктов Краснодарского края и Республики Адыгеи. Компания установила на территории двух регионов 41 базовую станцию мобильной связи и для подключения их к сети построила оптическую инфраструктуру протяженностью 206 км. Теперь жителям хуторов, сел и поселков, расположенных в удаленных или труднодоступных районах, доступна качественная связь, включая телефонию и интернет по технологии LTE (4G).

«Ростелеком» развивает телекоммуникации в малонаселенных пунктах совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) в рамках второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Федеральная программа рассчитана до 2030 года.

Директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков:

«Технические специалисты "Ростелекома" успешно работают в труднодоступных зонах побережья и в горном кластере. Бывает, вертолетами завозим на локацию базовые станции. Наших возможностей хватает, чтобы идти в места, где строительство современных объектов связи для коммерческих операторов нерентабельно. В следующем году "Ростелеком" продолжит работы по проекту УЦН 2.0. В планах — установка не менее 20 базовых станций в Краснодарском крае и Адыгее».

Минцифры России ежегодно проводит открытое голосование на портале Госуслуг, по итогам которого формирует список населенных пунктов и адресный план строительства по программе УЦН 2.0. Центром компетенций в проекте выступает дочерняя компания «Ростелекома» Tele2. Эксперты мобильного оператора обеспечивают разработку проектных решений, планирование архитектуры сети и поставку оборудования. Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи, а их диапазон радиочастот гарантирует высокую скорость передачи данных и безопасен для окружающей среды.

Глава администрации Смоленского сельского поселения Северского района Краснодарского края Роман Зотов:

«Поселок Мирный находится в предгорьях, и раньше в нем основным видом связи для большинства местных жителей был таксофон в центре населенного пункта. Было сложно даже скорую вызвать. Сейчас есть покрытие устойчивой мобильной связью в любой точке поселка. Все, кто подключился, не нарадуются. Люди могут спокойно общаться по телефону и в соцсетях, заказывать справки на “Госуслугах”, записываться к врачам, удаленно пользоваться банковскими сервисами, смотреть фильмы».

«Ростелеком» — стратегический партнер государства в реализации национальной программы «Цифровая экономика». Получить подробную информацию можно на официальном сайте компании.

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Метки: РОСТЕЛЕКОМ, УЦН
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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