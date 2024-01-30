Системный оператор приступил к сбору исходных данных для разработки программного документа планирования перспективного развития электроэнергетики – Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2025–2030 годы.

СиПР ЭЭС России наряду с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики относится к числу основополагающих документов модернизированной системы планирования перспективного развития электроэнергетики, действующей с 1 января 2023 года. СиПР ЭЭС России разрабатывается Системным оператором во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ и субъектами отрасли ежегодно на шестилетнюю перспективу.

В ее основе – направляемые в Системный оператор в соответствии с требованиями Правил предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340, исходные данные, включающие предложения субъектов отрасли и потребителей электроэнергии по развитию энергетической инфраструктуры.

Перечень, формат и сроки предоставления соответствующих данных, а также точная информация о диспетчерских центрах, осуществляющих прием этих сведений, содержится в опубликованных на официальном сайте компании Сведениях о диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС», уполномоченных на получение информации от субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии.

Прием исходных данных осуществляется по электронной почте на официальные адреса электронной почты диспетчерских центров Системного оператора, а также (в копию) на адрес sipr(at)so-ups.ru. Официальные адреса электронной почты диспетчерских центров Системного оператора для предоставления исходных данных www.so-ups.ru/news/press-release/press-release-view/news/24059/