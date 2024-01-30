Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» (Рязанское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий по включению в работу КРУЭ 110 кВ и переводу присоединений 110 кВ на новое распределительное устройство в рамках комплексной реконструкции подстанции (ПС) 220 кВ Ямская в Рязанской области.

В рамках реконструкции ПС 220 кВ Ямская произведена замена автотрансформаторов 220 кВ АТ-4, АТ-5 мощностью по 125 МВА и АТ-3 мощностью 90 МВА на два автотрансформатора мощностью по 250 МВА, двух силовых трансформаторов 110 кВ по 20 МВА на два трансформатора по 40 МВА, а также ОРУ 220 кВ на КРУЭ 220 кВ. Кроме того, выполнена замена устаревших устройств релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные устройства, введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессом АСУ ТП.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу нового оборудования и микропроцессорных РЗА специалисты Рязанского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Рязанским РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Системного оператора.

Выполненные специалистами Рязанского РДУ расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» (Рязанское РДУ) осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Рязанской области. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал создан в 2003 году. Территория операционной зоны расположена на площади 39 тыс. кв. км с населением 1,1 млн. человек. В управлении и ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 3699,695 МВт. Наиболее крупными из них являются Рязанская ГРЭС и ГРЭС-24 ПАО «ОГК-2» (ранее «ОГК-6»), а также Ново-Рязанская ТЭЦ. В электроэнергетический комплекс Рязанской области входят также 174 линии электропередачи класса напряжения 110-500 кВ, 123 трансформаторные подстанции и распределительные устройства электростанций напряжением 110-500 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 7736 МВА.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 144 электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2480 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 89088 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50439,23 МВт (по данным на 01.01.2024). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 41,4 млн человек.