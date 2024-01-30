АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона Росатома) и российский производитель химической продукции АО «ФАРУС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Компании намерены совместно разработать технологии для создания в России цепочки производства алюмооксидных носителей катализаторов химических процессов.

В сбытовой части проекта планируется в дальнейшем не только поставлять алюмооксидные носители, но также оказывать услуги по сервису каталитических процессов предприятиям нефтегазохимии и нефтепереработки.

Проект имеет ключевое значение для импортозамещения в российской нефтегазохимии и нефтепереработке. Несмотря на то, что рынок катализаторов в России достаточно развит, производство носителей для этих катализаторов в стране отсутствует и полностью покрывается импортом (само производство в мире де факто монополизировано). Носитель катализатора представляет собой алюмооксидный «шарик» диаметром 1,6 мм, на который наносится активный компонент (катализатор). Это продукция неорганической химии, к которой предъявляются самые строгие требования в части геометрии, физических свойств и химической чистоты, что, в свою очередь, необходимо для получения качественных катализаторов с высокими потребительскими характеристиками.

Алюмооксидные носители катализаторов производятся из порошка гидроксида алюминия. Предполагается, что в России производство гидроксида алюминия будет расположено на территории Республики Башкортостан, где АО «ФАРУС» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации реализует проект по строительству завода синтеза высших жирных спиртов по собственной технологии. Сопутствующим продуктом в технологическом процессе этого предприятия станет гидроксид алюминия высокой чистоты, который будет поставляться в Топливный дивизион Росатома в качестве одного из сырьевых компонентов для производства алюмооксидных носителей катализаторов.

«В Топливном дивизионе Росатома реализуется НИОКР по созданию собственной технологии производства гидроксида алюминия высокой чистоты на одном из предприятий. Однако нам также необходим альтернативный источник сырья, который не только обеспечит надежность поставок, но и позволит расширить номенклатуру выпускаемых носителей катализаторов, увеличить количество тех химических процессов, для которых мы потенциально сможем выпускать продукцию. Это естественная рыночная ниша для развития бизнеса Росатома: наше дочернее предприятие ООО «Экоальянс» является крупнейшим в России производителем катализаторов для автомобилей, а сама Топливная компания ТВЭЛ имеет огромный опыт создания с нуля новых химико-металлургических производств. Реализация проекта позволит укрепить технологический суверенитет для целого сектора российской экономики», - директор Департамента развития и поддержки деятельности новых бизнесов АО «ТВЭЛ» Александр Штарев.

Реализация проекта АО «ФАРУС» впервые в стране осуществляется в рамках государственно-частного партнерства в промышленности, заключаемого с Республикой Башкортостан. Запуск производства запланирован на 2026 год. Реализация проекта АО «ФАРУС» впервые в стране осуществляется в рамках государственно-частного партнерства в промышленности, заключаемого с Республикой Башкортостан. Запуск производства запланирован на 2026 год. На данный момент АО «ФАРУС» отработало весь процесс синтеза высших жирных спиртов на собственной опытно-промышленной установке и получило образцы основной продукции, а также гидроксид алюминия высокой чистоты, который был направлен на исследования.

Акционерное общество «ФАРУС» с 2018 года является членом Российского союза промышленников и предпринимателей и специализируется на разработке и импортозамещении критически важных для отечественной промышленности технологий и продуктов, которые в нашей стране не производятся. В настоящее время АО «ФАРУС» разработало уникальную технологию производства синтетических высших жирных спиртов и реализует проект по строительству завода. Производственная мощность завода составит 48 тыс. тонн в год. Оценочная стоимость проекта составляет 21,5 млрд. рублей. Высшие жирные спирты являются реагентами многоцелевого назначения и одной из ключевых цепочек химической продукции. Локализация столь сложной технологии в стране послужит мощным толчком для создания большого количества высокотехнологичных предприятий по производству продукции, основой которой являются ВЖС, и даст возможность становлению крупнейшего химического кластера в России.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.