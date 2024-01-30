В 2023 году Тихорецкий филиал «Россети Кубань» присоединил к электрическим сетям компании более 690 заявителей. Общий объем выданной мощности превысил 14 МВт. В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, спортивные объекты, а также агропромышленные предприятия Тихорецкого, Новопокровского, Белоглинского, Павловского и Крыловского районов Краснодарского края.

Специалисты обеспечили электроэнергией более 10 социально значимых объектов общей мощностью свыше 0,6 МВт. В их числе школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлинические отделения, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты культурно-досуговой сферы тихорецкого энергорайона.

Так, в Крыловском районе к сетям компании присоединено здание детской поликлиники, в Павловском районе – спортивный комплекс с плавательным бассейном, а в Тихорецком – спортивный зал.

Для подключения энергопринимающих устройств социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, например, «Здравоохранение», «Образование», «Наука» и другие, энергетики выполнили строительство и реконструкцию оборудования – линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Всего в 2023 году специалисты Тихорецких электрических сетей приняли свыше 800 заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 22,9 МВт.