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"Россети" обеспечили мощностью новый жилой комплекс на востоке Москвы

30 января 2024, 16:15 292 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Для электроснабжения ЖК «Талисман» энергетики «Россети Московский регион» установили две трансформаторные подстанции, проложили восемь питающих кабельных линий электропередачи суммарной протяженностью 3,4 км. Также была проведена реконструкция ЛЭП 110 кВ «Метростроевская – Стромынка» с увеличением ее пропускной способности.

Присоединенная мощность составила 2,8 МВт. Это позволит обеспечить электроэнергией комплекс, который состоит из трех многоквартирных корпусов (28 и 29 этажей) и секции с таунхаусами. Всего здесь будут жить более 800 семей.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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