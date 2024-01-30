Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Для электроснабжения ЖК «Талисман» энергетики «Россети Московский регион» установили две трансформаторные подстанции, проложили восемь питающих кабельных линий электропередачи суммарной протяженностью 3,4 км. Также была проведена реконструкция ЛЭП 110 кВ «Метростроевская – Стромынка» с увеличением ее пропускной способности.
Присоединенная мощность составила 2,8 МВт. Это позволит обеспечить электроэнергией комплекс, который состоит из трех многоквартирных корпусов (28 и 29 этажей) и секции с таунхаусами. Всего здесь будут жить более 800 семей.
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