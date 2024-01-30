В Амурской области «Бамстроймеханизация» и «Мостоотряд-43» (ГК 1520, входят в Нацпроектстрой) возведут 392-метровый мост через реку Нюкжу под вторые пути БАМа.

Нюкжинский мост – самый протяженный из тех, что сегодня строят на Дальневосточной железной дороге, один из крупнейших мостов Восточного полигона. Сооружение состоит из пяти пролетов: два по 23 метра и три по 110 метров.

Высота русловых опор моста достигает 15 метров. Это связано с рельефом местности и полноводностью реки Нюкжа, уровень которой при сильных дождях может за считанные часы подняться на несколько метров. Проектировщики учли и сейсмичность севера Амурской области. Пролетные строения моста выдержат землетрясения силой до 9 баллов.

На мосту уже смонтировали два пролета, идет сборка ферм. Общая масса пролетных строений составляет почти 2 тысячи тонн.

Новый мост располагается на перегоне Талума – Дюгабуль линии БАМа Хани – Тында. Это будет второй мост через Нюкжу, построенный по программе развития Восточного полигона. По первому, на перегоне Дюгабуль – Ункур, в прошлом году запустили движение поездов.