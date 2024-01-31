Непогода и установившийся следом за ней мороз не изменили планов руководства компании по посещению крупных объектов реконструкции. Вслед за рабочим совещанием по ходу реконструкции ПС 220кВ Тойма2 Елабужских электрическиих сетей в Бугульминских электрических сетях прошло обсуждение вопросов дальнейшей модернизации и цифровизации одного из крупнейших энергообъектов Татарстана – ПС 500 кВ Бугульма, а также поэтапной реконструкции Уруссинского энергоузла.

Во время рабочего выезда на ПС 500 кВ Бугульма генерального директора АО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева, участниками совещания был проведен осмотр объемов реконструкции ОРУ 220 кВ, выполненных в 2023году, заслушаны технико-экономические показатели ранее выполненных этапов реконструкции энергообъекта, вынесены на обсуждение объемы, прогнозная стоимость и сроки реализации последующих завершающих этапов реконструкции.

Напомним, частичная реконструкция подстанции, введенной в эксплуатацию в 1958 году (первоначально – на напряжение 400 кВ) прошла с 2002 по 2010 годы – тогда энергетики уделили пристальное внимание ОРУ 110 кВ. Позже в 2014 году приступили к обновлению энергоустановок самого высокого класса напряжения – 500 кВ, реконструкция ОРУ 500 кВ была завершена в 2017 году.

С 2020 по 2023 годы на подстанции проводились реконструкционные работы на ОРУ 220 кВ без отключения потребителей с созданием временных ремонтных схем электроснабжения. В рамках 1 и 2 пускового комплекса было модернизировано 14 высоковольтных ячеек 220 кВ. Морально и технически устаревшее оборудование середины прошлого века было заменено на отвечающие современным требованиям аппараты, в том числе проблемные с очки зрения эксплуатации воздушные выключатели 220 кВ были заменены на современные элегазовые аппараты производства ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. В соответствии с «Технической политикой АО «Сетевая компания» на ПС 500 кВ Бугульме в ходе реконструкционных работ монтируется однотипное оборудование преимущественно отечественного производства.

Преображается и внешний облик подстанции, были смонтированы локальные очистные сооружения и система сбора поверхностных вод, по внешнему периметру подстанции устроена водоотводная дренажная система, что немаловажно для энергообъекта, располагающегося в низине и на пучинистых грунтах.

Сейчас подстанция оснащена передовым высокотехнологичным оборудованием, позволяющим автоматизировать процесс управления и мониторинга состояния оборудования подстанции, что позволяет вести речь о дальнейшей цифровизации объекта.

О том, как реализовать такие возможности как дистанционное управление и выполнение переключений в автоматическом режиме в полном объеме, чтобы подстанция отвечала современным требованиям эксплуатации, высказывались представители филиала и подрядных организаций, участвовавших в совещании с первым руководителем компании. Помимо актуальных задач по претворению этих планов цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры республики, были озвучены сроки их выполнения, обучения персонала, определения ответственных исполнителей и другие организационные и технические вопросы.

Безусловно, такой прогресс обеспечит в будущем более надёжное энергоснабжение производственных мощностей и дополнительные ресурсы для регионов, придаст новый импульс к развитию территории, продолжит сохранять уют в домах и квартирах жителей.

ПС 500 кВ Бугульма - одна из трех крупнейших подстанций татарстанской энергосистемы, обеспечивающая транзит электроэнергии с объектов генерации Средней Волги (Волжской ГЭС, Жигулевской ГЭС, Заинской ГРЭС) на Урал через ПС 500 кВ Бекетово. Оборудование «пятисотки» включает 3 автотрансформаторные группы (АТГ) общей мощностью 1407 МВА, три воздушные линии (ВЛ) напряжением 500 кВ, 7 ВЛ 220 кВ и 9 ВЛ 110 кВ.