Один из важных аспектов социальной ответственности Росатома - помогать городам расположения в области социального развития.

Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») Александр Шутиков и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подписали программу финансирования инициатив Концерна «Росэнергоатом» и Правительства Чукотского автономного округа на 2024-2025 годы.

Документ определяет перечень мероприятий по инфраструктурному и социально-экономическому развитию, которые планируется осуществить в атомных городах Билибино и Певеке в течение двух лет. На реализацию мероприятий в ообих городах сторонами будет выделено более 543 миллионов рублей.

«Один из важных аспектов социальной ответственности Госкорпорации «Росатом» - помогать городам расположения предприятий атомной отрасли в вопросах социального развития, учитывая при этом предложения жителей, - подчеркнул генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков. - Поддержку получают как крупные запросы на улучшение городской инфраструктуры, так и проекты точечной модернизации и дооснащения городских объектов. Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с Госкорпорацией «Росатом» уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, развитие инфраструктуры».

В Билибино средства планируется направить на оснащение центральной библиотеки, приобретение мебели для детских садов, школ, районного центра детского образования, детско-юношеской спортивной школы, городского краеведческого музея, а также ремонт кровли спортивно-оздоровительного комплекса, внутриквартальных проездов, благоустройство территории на «Антенном поле».

В Певеке планируют благоустроить территорию рядом с культурно-досуговым комплексом «Айсберг», завершить работы по обустройству городской набережной, начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и многое другое.

В свою очередь глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отметил, что перечень инициатив, подписанный сторонами, подразумевает конкретный план действий и сроков их реализации.

«Развитие партнерства с Госкорпорацией «Росатом» даёт мощный импульс инновационному и промышленному развитию не только атомных городов северного региона, но и всего Чукотского автономного округа. Благодарны Концерну за диалог, поддержку наших проектов по улучшению жизни людей. Развитие Арктических регионов требует активного сотрудничества по улучшению социальной инфраструктуры с компаниями, которые работают в нашем округе. Взаимодействие с социально-ответственными организациями позволяет эффективнее благоустраивать территории муниципалитетов Чукотки», - сказал он.

Работа по поддержке северных территорий расположения атомных станций ведется Концерном «Росэнергоатом» уже в течение многих лет. Только за 2021-2023 годы в рамках благотворительной помощи было направлено более 680 миллионов рублей на мероприятия по благоустройству территорий Билибино и Певека.

Впереди еще более масштабные преобразования в связи с вхождением обоих городов в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации и предстоящим созданием мастер-планов по развитию территорий.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом, Концерн «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС принимают активное участие в этой работе.