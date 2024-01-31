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Национальная комиссия по развитию и реформам Китая выпустила рекомендации по развитию технологий V2G

31 января 2024, 16:30 427 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Freepik

Фото: Freepik

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) выпустила рекомендации, в соответствии с которыми Китай, являющийся крупнейшим в мире рынком электромобилей (EV's), может оптимально интегрировать EV's в процессы планирования развития национальной энергосистемы. В своих рекомендациях NDRC призывает к созданию системы технических стандартов, регламентирующих технологические вопросы двустороннего взаимодействия EV's с сетью централизованного электроснабжения – технология vehicle-to-grid (V2G) – к 2025 г., когда в полном объеме должны быть внедрены пиковые тарифы на зарядку EV's и почасовые тарифы на электроэнергию.

NDRC рекомендует: сделать упор на исследование ключевых технологий V2G; ускорить разработку национальных стандартов для технологий V2G; оптимизировать «поддерживающие» технологии V2G цены на электроэнергию и рыночные механизмы; провести демонстрацию моделей двусторонней зарядки и разрядки с привлечением новых видов EV's; повысить уровень взаимодействия станций зарядки EV's и замены аккумуляторов; включить технологии V2G в механизмы управления потреблением (Demand Side Management).

По данным Международного энергетического агентства, Китай сохранил в 2022 г. позицию лидера в области использования EV's с 60% долей от общемирового объема продаж новых и 50% долей эксплуатируемых EV's. Китай уже превысил целевой показатель по продажам новых EV's, установленный на 2025 г. По мере увеличения количества EV's будет возрастать и нагрузка на энергосистему, что потребует более эффективного развития технологий V2G. NDRC планирует внедрять выпущенные ею рекомендации совместно с Государственным управлением по делам энергетики и другими профильными ведомствами.

Информационный ресурс Smart Energy

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Метки: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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