Власти Московской области планируют применить новые подходы к обеспечению надежности коммунальной инфраструктуры в регионе, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин в среду.

"Предстоит серьезная трансформация всего энергетического блока по двум направлениям — теплоснабжение и электроэнергетика. Мы видим, что износ инфраструктуры по сетям достигает такой ситуации, когда требуются принципиально новые меры", — сказал Хромушин в ходе заседания Мособлдумы.

"Мы сегодня организуем работу по двум основным направлениям — первое, формирование краткосрочного плана, который мы должны реализовать в течение этого лета и обеспечить безопасность следующего отопительного сезона. (...). Также сразу формируем трехлетнюю программу на 2025-2028 год. Второй блок вопросов — мы приступаем к работе по перестройке системы электроснабжения Московской агломерации. Все это требует принципиально новых подходов к работе", — сказал вице-губернатор.

Он напомнил, что Московская область подала заявку на участие в федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Власти региона рассчитывают направить выделенные по ней средства на устранение недочетов во всех проблемных муниципалитетах.

Мособлдума на внеочередном заседании 31 января приняла законопроект об изменениях в Устав региона, позволяющих ввести в структуру правительства должность вице-губернатора — министра, а также согласовала назначение Хромушина на пост вице-губернатора — министра энергетики Подмосковья. Далее соответствующие законодательные акты должен подписать губернатор.