Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2023 году сверх плана снизили потери электроэнергии в распределительных сетях края. Этот показатель во многом определяет надежность и качество электроснабжения потребителей.
Так, в прошлом году уровень фактических потерь энергоресурса составил 8,96%. Это на 0,23% меньше утвержденного планового показателя (9,19%).
В абсолютных величинах за отчетный период потери снизились на более чем один млн киловатт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением г. Новоалександровска с населением более 26 тысяч жителей в течение шести дней.
Системная работа, направленная на снижение уровня потерь в электросетях, в минувшем году успешно реализована по нескольким направлениям. Так, смонтировано более 250 км самонесущего изолированного провода (СИП). Его отличают безопасность и высокая пропускная способность, что немаловажно, ведь объём потерь электроэнергии имеет обратную зависимость от сечения проводника.
За указанный период сотрудники профильных подразделений филиала в результате проверок выявили 256 случаев несанкционированного потребления электроэнергии общим объемом более 3 млн киловатт-часов.
Кроме того, на территории районов операционной деятельности специалисты установили почти 14 тысяч однофазных и трехфазных интеллектуальных приборов учета. Их применение позволяет оперативно выявлять и устранять очаги потерь, минимизировать возможности внешнего вмешательства с целью хищения электроэнергии.
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