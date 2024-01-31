Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2023 году сверх плана снизили потери электроэнергии в распределительных сетях края. Этот показатель во многом определяет надежность и качество электроснабжения потребителей.

Так, в прошлом году уровень фактических потерь энергоресурса составил 8,96%. Это на 0,23% меньше утвержденного планового показателя (9,19%).



В абсолютных величинах за отчетный период потери снизились на более чем один млн киловатт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением г. Новоалександровска с населением более 26 тысяч жителей в течение шести дней.



Системная работа, направленная на снижение уровня потерь в электросетях, в минувшем году успешно реализована по нескольким направлениям. Так, смонтировано более 250 км самонесущего изолированного провода (СИП). Его отличают безопасность и высокая пропускная способность, что немаловажно, ведь объём потерь электроэнергии имеет обратную зависимость от сечения проводника.



За указанный период сотрудники профильных подразделений филиала в результате проверок выявили 256 случаев несанкционированного потребления электроэнергии общим объемом более 3 млн киловатт-часов.



Кроме того, на территории районов операционной деятельности специалисты установили почти 14 тысяч однофазных и трехфазных интеллектуальных приборов учета. Их применение позволяет оперативно выявлять и устранять очаги потерь, минимизировать возможности внешнего вмешательства с целью хищения электроэнергии.