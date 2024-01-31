Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили развитие энергетической инфраструктуры, консолидацию электросетевых объектов, работу с дебиторской задолженностью и региональное тарифное регулирование.

«Для республики вопрос надежности электросетевого хозяйства является одним из приоритетных, поскольку эффективная электросетевая инфраструктура крайне важна для решения поставленных перед нами ключевых задач по повышению инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, на особом контроле – платежная дисциплина проблемных категорий потребителей электроэнергии, тарифная политика и многое другое. Уверен, что совместными усилиями нам удастся эффективно их решать», – сказал Сергей Меняйло.

Андрей Рюмин отметил, что Группа «Россети» в 2024 году направит более 1,6 млрд рублей на финансирование инвестиционных проектов в Северной Осетии.

«Мы завершим модернизацию магистральных энергообъектов во Владикавказе и Моздоке, что позволит повысить надежность электроснабжения всей республики. Усиление энергетической инфраструктуры необходимо для реализации социальных проектов и стабильного развития экономики. Ведем активную работу по электроснабжению строящихся туристических комплексов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий», – сказал Андрей Рюмин.

В числе приоритетных задач на 2024 год – подключение к сетям тепличного комбината «Алания», который станет одним из крупнейших производителей овощей на Северном Кавказе, а также нового всесезонного рекреационного комплекса. Кроме того, планируется реконструкция четырех питающих центров 110 кВ для выдачи дополнительной мощности Эзминской гидроэлектростанции.