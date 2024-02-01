Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» направил 1,5 млрд рублей на реконструкцию, техперевооружение и строительство электрических сетей в 2023 году.

Энергетики ввели более 240 км линий электропередачи и свыше 15 МВА трансформаторной мощности. В числе крупных инвестиционных проектов – модернизация подстанций «Краснохолмская» в центральном Оренбуржье и «Строительная» с организацией каналов телемеханики на востоке.

Вошли в инвестиционную программу объекты и работы, необходимые для подключения новых потребителей по договорам технологического присоединения. В прошлом году к электросетям было присоединено 2227 новых потребителей: детских садов и учреждений культуры, жилых домов и объектов религиозного культа, площадок промышленного и нефтяного производства, предприятий сельского хозяйства, торговли и сервисного обслуживания.

Выполнение инвестпрограммы – одно из основных направлений деятельности филиала «Оренбургэнерго», которое позволяет обновлять, модернизировать, строить новые объекты электрических сетей, поддерживать энергетическую стабильность региона.