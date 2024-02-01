Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Филиал "Оренбургэнерго" вложил полтора миллиарда рублей в развитие электросетевой инфраструктуры Оренбургской области

Филиал "Оренбургэнерго" вложил полтора миллиарда рублей в развитие электросетевой инфраструктуры Оренбургской области

1 февраля 2024, 09:36 92 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» направил 1,5 млрд рублей на реконструкцию, техперевооружение и строительство электрических сетей в 2023 году.

Энергетики ввели более 240 км линий электропередачи и свыше 15 МВА трансформаторной мощности. В числе крупных инвестиционных проектов – модернизация подстанций «Краснохолмская» в центральном Оренбуржье и «Строительная» с организацией каналов телемеханики на востоке.

Вошли в инвестиционную программу объекты и работы, необходимые для подключения новых потребителей по договорам технологического присоединения. В прошлом году к электросетям было присоединено 2227 новых потребителей: детских садов и учреждений культуры, жилых домов и объектов религиозного культа, площадок промышленного и нефтяного производства, предприятий сельского хозяйства, торговли и сервисного обслуживания.

Выполнение инвестпрограммы – одно из основных направлений деятельности филиала «Оренбургэнерго», которое позволяет обновлять, модернизировать, строить новые объекты электрических сетей, поддерживать энергетическую стабильность региона.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
31.01.2024
Сахалинэнерго проведет реконструкцию высоковольтной ЛЭП "Тымовская – Ногликская"
31.01.2024
Ученые НИТУ МИСИС предложили новый метод улучшения сверхпластичности сплавов
01.02.2024
"СКТ Групп" развивает сотрудничество в сфере образования
31.01.2024
Вице-губернатор Подмосковья анонсировал трансформацию энергетического блока региона
31.01.2024
"Россети" в 2024 году завершат несколько крупных проектов в Северной Осетии
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно