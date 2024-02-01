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Режкабель обновил сертификат на контрольные кабели

1 февраля 2024, 09:00 123 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Режевской кабельный завод
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Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Режевской кабельный завод вновь успешно подтвердил соответствие контрольного кабеля нормам ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиной и пластмассовой изоляцией. Технические условия».

Аудит проводился экспертами организации «Башкирский центр сертификации и тестирования». Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что контрольные кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с номинальным сечением жилы до 10 мм2, производимые на заводе, отвечают всем стандартам качества и безопасности.

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
REZH
8.22

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