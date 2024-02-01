Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Отчет содержит данные о выполнении в 2023 году Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2023–2028 годы.
В соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2556, СиПР ЭЭС разрабатывается ежегодно на 6-летний период.
Отчет о реализации Схемы и программы за 2023 год опубликован на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Отчеты о реализации СиПР ЭЭС России». Он содержит:
Отчет о реализации СиПР ЭЭС публикуется впервые с момента ввода в январе 2023 года новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики. Согласно утвержденным правилам, отчет должен публиковаться Системным оператором ежегодно до 1 февраля.
При подготовке отчета о реализации СиПР ЭЭС Системным оператором учитывались информация и документы, полученные от субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в соответствии с правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340.
Утвержденные Минэнерго России СиПР ЭЭС на 2023–2028 и 2024–2029 годы опубликованы на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России».
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter