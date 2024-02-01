Отчет содержит данные о выполнении в 2023 году Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2023–2028 годы.

В соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2556, СиПР ЭЭС разрабатывается ежегодно на 6-летний период.

Отчет о реализации Схемы и программы за 2023 год опубликован на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Отчеты о реализации СиПР ЭЭС России». Он содержит:

информацию о фактической величине потребления электрической энергии и мощности, а также максимальном потреблении мощности в 2023 году;

сравнение фактических показателей потребления электроэнергии и мощности за 2023 год с прогнозными показателями, предусмотренными в СиПР ЭЭС 2023–2028;

сравнение прогнозных показателей потребления электроэнергии и мощности СиПР ЭЭС 2024–2029 с аналогичными показателями СиПР ЭЭС 2023–2028;

сведения о запланированных и фактически реализованных вводах и выводах энергообъектов, а также изменениях установленной генерирующей мощности;

анализ изменения структуры установленной генерирующей мощности и производства электроэнергии по видам используемых энергоресурсов;

информацию о запланированных и фактически реализованных за 2023 год мероприятиях по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше.

Отчет о реализации СиПР ЭЭС публикуется впервые с момента ввода в январе 2023 года новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики. Согласно утвержденным правилам, отчет должен публиковаться Системным оператором ежегодно до 1 февраля.

При подготовке отчета о реализации СиПР ЭЭС Системным оператором учитывались информация и документы, полученные от субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в соответствии с правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340.

Утвержденные Минэнерго России СиПР ЭЭС на 2023–2028 и 2024–2029 годы опубликованы на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России».