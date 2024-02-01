Филиал «Россети Юг» – «Калмэнерго» планирует в 2024 году в Ики-Бурульском районе Калмыкии отремонтировать 36 трансформаторных подстанций, 12 воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, заменить 50 опор и 170 изоляторов, перетянуть и заменить более трех километров проводов. Наибольший объём работ запланирован на второй и третий кварталы года. На технические мероприятия планируется направить почти семь миллионов рублей.

Благодаря этим мероприятиям повысится надежность электроснабжения нескольких населенных пунктов и отдалённых животноводческих стоянок, в том числе посёлков Южный и Манцин Кец, в которых проживают свыше 650 человек.

Некоторые из энергообъектов недавно приняты на баланс филиала компании. Энергетики приведут их в нормальное техническое состояние. Кроме того, рекомендации о необходимости произвести техническое обслуживание своего электросетевого оборудования направлены в адрес Управления по эксплуатации групповых водопроводов, в чьей собственности находятся воздушные линии электропередачи и иные энергообъекты, от состояния которых также зависит электроснабжение данных посёлков.