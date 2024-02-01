«Россети Тюмень» на 19% увеличили затраты на выполнение производственной программы. В 2024 году на ремонт и техобслуживание объектов компания направит более 5 млрд рублей. В рамках подготовки электросетевого комплекса к отопительному периоду энергетики проведут комплексные технические мероприятия на 1 200 ЛЭП различного класса напряжения и 669 подстанциях 35-220 кВ.

На высоковольтных питающих центрах специалисты отремонтируют более 70 силовых трансформаторов, 269 выключателей, 270 разъединителей и заменят свыше 1,4 тыс. опорных изоляторов. Для повышения надежности электроснабжения бытовых потребителей в распределительных сетях 0,4-10 кВ будет выполнен капитальный ремонт 255 трансформаторных подстанций.

В 2024 году ремонтная кампания охватит 1,9 тыс. километров воздушных линий электропередачи. Энергетики заменят и укрепят 6,4 тыс. опор, установят порядка 5,1 тыс. птицезащитных устройств, а также смонтируют более 19 тыс. новых изоляторов и 27 км грозотроса. До конца года 3,6 тыс. гектаров охранных зон ЛЭП будет расчищено от кустарниковой и древесной растительности, что позволит исключить технологические нарушения, вызванные падением деревьев и веток на провода.

Основная цель ежегодной производственной программы «Россети Тюмень» – повышение надежности электроснабжения потребителей и подготовка электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду 2024/2025. Работы планируется реализовать до 1 октября текущего года.