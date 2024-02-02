Завершается процесс наделением операционными функциями Центра управления сетями (ЦУС) и перераспределение функций оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности компании.

АО «Сетевая компания» принадлежит более 80% электросетевой инфраструктуры на территории Республики Татарстан. В настоящее время в технологическом управлении ЦУСа находится 257 линий электропередачи 110 кВ, в технологическом ведении – 108 линий 110 кВ, а также оборудование и устройства 327 объектов электроэнергетики.

Сейчас через Центр управления сетями осуществляется взаимодействие РДУ Татарстана и АО «Сетевая компания» в отношении объектов электросетевого хозяйства Республики Татарстан во всех случаях, когда не требуется прямой передачи команд от РДУ на подстанции. Ранее в цепочке взаимодействия и передачи команд было еще одно звено – оперативный персонал девяти филиалов АО «Сетевой компании». Исключение этого промежуточного звена позволяет организовать взаимодействие в режиме «одного окна», что способствует повышению эффективности управления энергосистемой.

Специалисты АО «Сетевая компания» провели масштабную работу по определению принципов формирования и критериев распределения функций технологического управления/ведения ЛЭП, сетевым оборудованием и устройствами между оперативно-диспетчерскими службами (ОДС) филиалов и ЦУС.

«Сетевая компания» реализовала комплекс мероприятий по проектированию и созданию полнофункциональных диспетчерских пунктов ЦУС и структурно измененных ОДС филиалов компании, которые взяли на себя функции бывших оперативно-диспетчерских групп по всем 48 районным электрическим сетям. Создана соответствующая технологическая инфраструктура, подготовлен оперативный персонал.

В частности, в компании успешно внедрен и эксплуатируется программный комплекс Small World Electric Office (SWEO), являющийся базой паспортизации и выполняющий функции так называемого «Цифрового двойника» объектов электроэнергетики, который, в свою очередь, является источником всех необходимых данных для программного комплекса СК-11. Эта современная SCADA-система используется и Системным оператором, и АО «Сетевая компания». Внедренный для нужд ЦУСа информационно-коммуникационный комплекс позволил повысить эффективность сформированной в АО «Сетевая компания» структуры оперативно-технологического управления.

Благодаря внедрению этих программных комплексов в ЦУС, всех ОДС и на объектах электроэнергетики (в том числе посредством использования планшетных компьютеров) реализована автоматизация процесса ведения оперативной документации. Внедрение технологии дистанционного управления позволило автоматизировать процесс производства оперативных переключений с использованием автоматизированных программ и бланков переключений, нарастить объемы применения дистанционного ввода графиков временного отключения, существенно сократив затрачиваемое на это время.

Оперативному персоналу ЦУС, ОДС и оперативному персоналу объектов электроэнергетики стали доступны современные инструменты отображения оперативной информации, а для ведения оперативных переговоров используются цифровые коммутаторы. В целях постоянного поддержания готовности оперативного персонала в ЦУС и ОДС созданы пункты тренажерной подготовки персонала с техническим оснащением, идентичным их рабочим местам в части применения средств отображения и связи с энергообъектами с использованием режимного тренажёра в составе программного комплекса СК-11. Эти пункты так же являются резервным рабочим местом для диспетчеров ОДС смежных филиалов.

Таким образом, с произошедшим расширением операционных функций ЦУС АО «Сетевой компании» в Татарстане завершается работа по приведению системы оперативно-технологического управления электросетевой инфраструктурой компании к целевой модели,

«Перераспределение функций оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности компании явилось одним из этапов перехода на целевую модель оперативно-технологического управления, определенной действующими нормативными правовыми актами. Это привело к повышению эффективности функционирования системы, повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Республики Татарстан», – отметил заместитель генерального директора – технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов.

АО «Сетевая компания» входит в десятку крупнейших электросетевых компаний России по величине передаваемой мощности, занимает лидирующие позиции по общей протяженности находящихся в эксплуатации воздушных и кабельных линий, а также по количеству подстанций и распределительных пунктов. Это – единственная территориальная сетевая компания в России, не входящая в состав группы «Россети», имеющая объекты уровня напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ. ЦУС, созданный в 2008 году, к выполнению не операционных функций как отдельная структурная единица компании, приступил в 2012 году, прием операционных функций состоялся в 2015 году.