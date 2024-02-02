Неэффективно используемый участок в Бирюлеве Восточном на юге Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), инвестиции в проект могут превысить 36 млрд рублей, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества (ДГИ).

"Неэффективно используемая территория на Лебедянской улице площадью 4,13 га подлежит реорганизации. По проекту решения там планируется возвести 109,24 тыс. кв.м недвижимости. Инвестиции могут превысить 36 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта составит 277 млн рублей. Благодаря редевелопменту площадки в Бирюлеве Восточном будет создано более 750 рабочих мест", – рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

В свою очередь руководитель ДГИ Максим Гаман отметил, что здесь рассчитывают построить жилье для городских нужд общей площадью более 95 тыс. кв.м с оборудованием площадок для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе.

"Также в рамках реализации проекта возведут многофункциональный комплекс c паркингом на 350 машино-мест общей площадью 14 тыс. кв.м (…)", – добавил он.

В департаменте уточнили, что реорганизацию территории смогут провести правообладатели участков и объектов недвижимости, городской оператор или инвестор, определенный по результатам торгов.

Напомним, что сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.