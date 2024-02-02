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Для Томского госуниверситета возведут новый учебно-лабораторный корпус

2 февраля 2024, 10:45 265 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «Архитектурно-проектное бюро «ДиаС»

Фото: ООО «Архитектурно-проектное бюро «ДиаС»

Новое 5-этажное здание ТГУ с подземным уровнем будет расположено на проспекте Ленина, 49, в Томске. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам экспертного сопровождения и оценки соответствия корректировок проектной документации установленным требованиям.

Строительство учебно-лабораторного корпуса Национального исследовательского Томского государственного университета планируется на месте бывшего профилактория. После сноса аварийного здания площадь новой застройки составит 3239 кв. м. Общая площадь проектируемого корпуса – 12 945,46 кв. м.

«В здании установят три лифта, в целом пространственно-планировочные решения выполнены с учетом комфортных условий пребывания и перемещения студентов и сотрудников университета с ограниченными физическими возможностями», – отметил главный эксперт проекта Павел Крутяков.

Максимальная пропускная способность нового корпуса ТГУ – 1 332 человека, из них 1 209 студентов.

Застройщик – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Генеральный проектировщик – ООО «Архитектурно-проектное бюро «ДиаС».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

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