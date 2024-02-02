Новое 5-этажное здание ТГУ с подземным уровнем будет расположено на проспекте Ленина, 49, в Томске. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам экспертного сопровождения и оценки соответствия корректировок проектной документации установленным требованиям.

Строительство учебно-лабораторного корпуса Национального исследовательского Томского государственного университета планируется на месте бывшего профилактория. После сноса аварийного здания площадь новой застройки составит 3239 кв. м. Общая площадь проектируемого корпуса – 12 945,46 кв. м.

«В здании установят три лифта, в целом пространственно-планировочные решения выполнены с учетом комфортных условий пребывания и перемещения студентов и сотрудников университета с ограниченными физическими возможностями», – отметил главный эксперт проекта Павел Крутяков.

Максимальная пропускная способность нового корпуса ТГУ – 1 332 человека, из них 1 209 студентов.

Застройщик – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Генеральный проектировщик – ООО «Архитектурно-проектное бюро «ДиаС».