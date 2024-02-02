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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение новой школы в Кунгуре

2 февраля 2024, 14:45 499 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
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Специалисты Кунгурских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выдали мощность для новой школы, построенной в Кунгуре, по адресу: ул. Красногвардейцев, дом 47.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в центре электрических нагрузок блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый. Кроме того, от ТП № 167 до новой БКТП были проложены кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 0,4 км. Эти и ряд других проведенных мероприятий позволили обеспечить выдачу запрошенной образовательным учреждением мощности в объеме 400 кВт.

В новой школе созданы все условия для получения качественного образования, она находится в большом современном здании, с обустроенной прилегающей территорией. Здесь оборудованы кабинеты физики, химии, биологии и информатики. Уроки технологии будут проходить в мастерских по обработке металла, дерева, ткани, а также в кабинете кулинарии. Для занятий физкультурой имеется три спортивных зала. За правым крылом здания школы располагается стадион, а напротив внутреннего двора для школьных линеек — игровые и спортивные площадки.

Объект возведен за счет средств краевого и городского бюджетов, а также в рамках национального проекта «Образование», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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