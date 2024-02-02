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Энергетики повысили надежность крупного питающего центра в Нефтеюганске

2 февраля 2024, 16:30 443 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» завершили модернизацию подстанции 110 кВ «Звездная» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания мощностью 50 МВА обеспечивает электроэнергией порядка 38 тысяч жителей города Нефтеюганска и объекты нефтедобычи Усть-Балыкского месторождения углеводородов. Объем инвестиций составил более 12 млн рублей.

В ходе реконструкции «Россети Тюмень» полностью обновили комплекс инженерно-технических средств охраны на питающем центре: установлены новые устройства контроля и управления доступом, сигнализации, видеонаблюдения и освещения. Сбор и обработка информации от всех модулей безопасности объединены в единую систему на базе локальной вычислительной сети. Через волоконно-оптические линии связи организована передача данных с устройств охраны и наблюдения в диспетчерский пункт компании в Нефтеюганске. Отметим, что установленное отечественное оборудование отличается повышенной устойчивостью к особенностям югорского климата и способно функционировать даже при температуре минус 50 градусов Цельсия.

«Россети Тюмень» непрерывно модернизируют электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. Реализация инвестпроекта позволила энергокомпании повысить надежность работы крупного центра питания Усть-Балыкского месторождения нефти, а также жителей и социально значимых объектов одного из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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