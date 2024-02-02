1 февраля 2024 года в 03:50 (мск) энергоблок №4 Нововоронежской АЭС отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР)*, по завершении которого будет снова включен в сеть.



Во время ремонта персонал атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций выполнят перегрузку топлива, средний и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования в реакторном и турбинном отделениях, капитальный ремонт турбоагрегатов со вскрытием цилиндров низкого давления. Запланирован контроль металла реакторной установки.

В рамках модернизационных работ запланировано раскрепление оборудования и трубопроводов первого контура энергоблока №4 с целью защиты от сейсмических и динамических воздействий. Также предусмотрен перевод узлов компенсатора объема на прокладки из современного материала - терморасширенного графита. Они обеспечивают более качественное уплотнение разъемов оборудования, тем самым увеличивая надёжность эксплуатации энергоблока.

Будет также проведена модернизация комплекса электрооборудования системы управления защиты в части замены выработавших свой ресурс кабелей на современные.



Для своевременного выполнения ремонтных работ помимо сотрудников НВ АЭС будут привлечены 139 специалистов Нововоронежского филиала АО «Атомэнергоремонт».



В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки №№5, 6 и 7, функционирующие на мощности, установленной диспетчерским графиком. Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения соответствует стандартам нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.



* Планово-предупредительный ремонт (ППР) - ежегодная процедура, проводимая на всех российских АЭС для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа.

Энергоблок №4 Нововоронежской АЭС в 2022 году отметил 50-летний юбилей. Он оснащен реактором ВВЭР-440, по проекту которого созданы 35 энергоблоков по всему миру. После двух уникальных модернизаций срок эксплуатации энергоблока №4 НВ АЭС увеличился в два раза: с 30 до 60 лет. С момента пуска он выработал более 145 млрд кВт·ч, являясь к тому же основным поставщиком тепла и горячей воды для жителей Нововоронежа.



Президент и Правительство РФ расширяют комплекс мер поддержки отечественной промышленности. Ускоряется реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. «Росатом» и предприятия, входящие в контур управления Госкорпорации, принимают активное участие в этой работе.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.